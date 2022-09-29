В России отреагировали на дату созыва Совбеза ООН по «Северным потокам»

Полянский: РФ разочарована созывом СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках» в пятницу

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на решение Совета Безопасности (СБ) организации провести срочное заседание по диверсиям в отношении газопроводов «Северный поток» в пятницу, 30 сентября, а не в четверг. Его слова приводит РИА Новости.

Полянский заявил, что Россия глубоко разочарована назначением заседания Совбеза ООН по «Северным потокам» на пятницу. По его мнению, эта дата созыва заседания неподходящая.

«Я бы хотел выразить недоумение по поводу того, что вы не сочли возможным удовлетворить наш срочный запрос на созыв сегодня заседания Совета по ситуации с диверсией в отношении трубопровода "Северный поток". В итоге мы сейчас будем обсуждать августовский доклад гендиректора ОЗХО, который явно не имеет никакой срочности, а заседание по имеющей существенную динамику ситуации вокруг "Северного потока", угрожающей энергобезопасности целого континента, состоится только завтра», — подчеркнул дипломат.

28 сентября сообщалось, что Россия созовет Совбез ООН из-за диверсии на «Северных потоках». Об этом заявляла официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Позже Полянский сообщил, что заседание пройдет 30 сентября в 15:00 (22:00 по московскому времени).