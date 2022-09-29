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В России отреагировали на дату созыва Совбеза ООН по «Северным потокам»

Полянский: РФ разочарована созывом СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках» в пятницу

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на решение Совета Безопасности (СБ) организации провести срочное заседание по диверсиям в отношении газопроводов «Северный поток» в пятницу, 30 сентября, а не в четверг. Его слова приводит РИА Новости.

Полянский заявил, что Россия глубоко разочарована назначением заседания Совбеза ООН по «Северным потокам» на пятницу. По его мнению, эта дата созыва заседания неподходящая.

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«Я бы хотел выразить недоумение по поводу того, что вы не сочли возможным удовлетворить наш срочный запрос на созыв сегодня заседания Совета по ситуации с диверсией в отношении трубопровода "Северный поток". В итоге мы сейчас будем обсуждать августовский доклад гендиректора ОЗХО, который явно не имеет никакой срочности, а заседание по имеющей существенную динамику ситуации вокруг "Северного потока", угрожающей энергобезопасности целого континента, состоится только завтра», — подчеркнул дипломат.

28 сентября сообщалось, что Россия созовет Совбез ООН из-за диверсии на «Северных потоках». Об этом заявляла официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Позже Полянский сообщил, что заседание пройдет 30 сентября в 15:00 (22:00 по московскому времени).

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Марина Совина
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