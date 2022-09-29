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Момент смертельного столкновения «КамАЗа» и маршрутки в Дагестане попал на видео

Опубликовано видео с моментом смертельного столкновения «КамАЗа» и маршрутки в Дагестане

Момент смертельного столкновения «КамАЗа» и маршрутки в районе поселка Хушет в Дагестане попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112».

Запись сделана камерой, расположенной в салоне маршрутки. На кадрах видно, как к микроавтобусу на большой скорости приближается «КамАЗ» и таранит его. В момент столкновения внутри транспорта находились водитель и несколько пассажиров. Удар был такой силы, что их выкинуло из салона.

Авария произошла 29 сентября на федеральной трассе Р-217. Предварительно, у водителя грузовика отказали тормоза, после чего он врезался в маршрутку и зацепил еще три машины. В результате ДТП погибли четыре человека, еще восемь пострадали.

Ранее в Подмосковье на Московском малом кольце столкнулись грузовик и легковая машина. Жертвами аварии стали четыре человека, еще двое пострадали.

Константин Лысяков
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