Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме предложили установить квоты на бронь от мобилизации для предприятий

Депутат Кошелев предложил разрешить предприятиям бронировать сотрудников от мобилизации

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Депутаты от фракции ЛДПР выступили с предложением установить квоты сотрудников на каждом предприятии, которые смогут получить бронь от частичной мобилизации. Об этом рассказал «Известиям» автор инициативы, депутат Госдумы Владимир Кошелев.

Он пояснил, что так поступали во время Великой Отечественной войны. «Тогда "бронированными" были 47 процентов москвичей-мужчин. А в среднем на предприятиях страны — до 25 процентов»», — отметил Кошелев.

По его мнению, для разрешения квоты следует определить минимальный процент от штатной численности, который критически важен для сохранения объемов производства.

Материалы по теме:
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
24 сентября 2022

Депутат подчеркнул, что в настоящее время недопустима «веерная» раздача повесток. Сотрудники системообразующих предприятий, специалисты всех профилей и молодые ученые нужны на рабочих местах, резюмировал он.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки о трудовых правах попавших под мобилизацию.

Так, новая статья предусматривает приостановку действия трудового договора попавшего под мобилизацию работника на время прохождения им военной службы. Она будет распространяться на тех, кто был мобилизован, поступил на службу, подписав контракт или решил добровольно участвовать в специальной военной операции (СВО) с 21 сентября 2022 года.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в регионах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из «Северных потоков»
Слон растоптал справлявшую нужду женщину
Создавший сайт заказных убийств в даркнете россиянин предстанет перед судом
Выстрелившего в головы двум владельцам магазина россиянина осудили на девять лет
Врач назвал неочевидный признак проблем с сердцем
В Госдуме предложили установить квоты на бронь от мобилизации для предприятий
Россиян предупредили о надвигающейся на юг страны опасности
ЕС захотел ввести ограничения против российского производителя алмазов
В ЛНР предложили объединить Народную милицию с российской армией
В Китае прокомментировали аварию на «Северном потоке»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.