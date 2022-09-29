В Госдуме предложили установить квоты на бронь от мобилизации для предприятий

Депутат Кошелев предложил разрешить предприятиям бронировать сотрудников от мобилизации

Депутаты от фракции ЛДПР выступили с предложением установить квоты сотрудников на каждом предприятии, которые смогут получить бронь от частичной мобилизации. Об этом рассказал «Известиям» автор инициативы, депутат Госдумы Владимир Кошелев.

Он пояснил, что так поступали во время Великой Отечественной войны. «Тогда "бронированными" были 47 процентов москвичей-мужчин. А в среднем на предприятиях страны — до 25 процентов»», — отметил Кошелев.

По его мнению, для разрешения квоты следует определить минимальный процент от штатной численности, который критически важен для сохранения объемов производства.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время недопустима «веерная» раздача повесток. Сотрудники системообразующих предприятий, специалисты всех профилей и молодые ученые нужны на рабочих местах, резюмировал он.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки о трудовых правах попавших под мобилизацию.

Так, новая статья предусматривает приостановку действия трудового договора попавшего под мобилизацию работника на время прохождения им военной службы. Она будет распространяться на тех, кто был мобилизован, поступил на службу, подписав контракт или решил добровольно участвовать в специальной военной операции (СВО) с 21 сентября 2022 года.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в регионах.