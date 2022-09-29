Ожирение предложили классифицировать как расстройство мозга

Science Advance: ожирение предложили рассматривать как расстройство мозга

Американские ученые из Медицинского колледжа Бейлора в Техасе предложили классифицировать ожирение как расстройство мозга наравне с аутизмом, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и синдромом Аспергера. Результаты работы представлены в журнале Science Advance.

На данный момент медики рассматривают ожирение как поведенческое заболевание — паттерн деструктивного выбора, который люди самостоятельно делают, что наносит вред их здоровью. В новом исследовании специалисты изучили на примере мышей эпигенетику, отвечающую за распределение генов в различных типах клеток. Выяснилось, что в дугообразном ядре гипоталамуса происходит множество эпигенетических изменений в раннем детстве, что определит в будущем способность к регуляции массы тела.

Это означает, что люди могут набрать лишние килограммы во взрослой жизни в случае различных нарушений в дугообразном ядре. Причем такие изменения у женщин наступают раньше, чем у мужчин. Авторы планируют продолжить изучение роли эпигенетики в развитии ожирения.

В сентябре 2022 года сотрудники Базельского университета обнаружили фактор, способствующий развитию ожирения.