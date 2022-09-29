Назван доступный россиянам вид виз в Финляндию

Визовые центры Финляндии будут принимать от россиян заявления на гуманитарные визы

Россияне, желающие приехать в Финляндию, могут подать в визовые центры страны заявления на гуманитарные визы. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в связи с ограничениями на въезд граждан России в Финляндию, количество видов финских виз, доступных россиянам, сократилось. Тем не менее, в посольстве европейской страны в Москве заверили, что визовые центры будут принимать заявления на визы для поездок с гуманитарными целями.

«Прием визовых заявлений будет сильно ограничен. Принципиальное решение не препятствует поездкам, необходимым по гуманитарным причинам, в целях обеспечения национального интереса или выполнения международных обязательств», — назвали россиянам возможность приехать в страну в финском диппредставительстве.

Ранее власти Финляндии заявили, что граница с Россией будет закрыта в пятницу, 30 сентября. Ограничения будут действовать до особого распоряжения. По словам министра внутренних дел Кристы Микконен, российский туризм наносит ущерб международным отношениям страны.