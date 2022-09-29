Финские банкоматы перестанут принимать карты UnionPay из-за россиян

Yle: финские банкоматы Nosto перестанут принимать карты UnionPay из-за наплыва россиян

Финские банкоматы Nosto, принадлежащие компании Nokas CMS, с 3 октября перестанут принимать карты China UnionPay из-за наплыва россиян. Об этом сообщает портал Yle.

Решение было связано с тем, что приезжающие из России граждане «опустошают в течение нескольких часов» банкоматы, снимая наличные с кредитных карт возле пограничных переходов на юго-востоке страны.

Отмечается, что с одной карты можно снять до нескольких десятков тысяч евро. Nokas CMS договорилась с China UnionPay о приостановке приема банковских карт.

Ранее финское правительство одобрило закрытие границ для российских туристов. Согласно новым правилам, запрет вступит в силу в полночь 30 сентября, уточнили в Хельсинки. Действовать ограничения будут до особого распоряжения.

