В Армении обратились к главе МОК с просьбой из-за российских спортсменов

Почетный глава НОК Армении Габриелян заявил, что позицию МОК по россиянам можно изменить

Почетный президент Национального олимпийского комитета (НОК) Армении Дереник Габриелян обратился к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой из-за российских спортсменов. Его слова приводит ТАСС.

Габриелян заявил, что позиция МОК по санкциям в отношении российских и белорусских спортсменов должна быть изменена. Он подчеркнул, что спорт может находиться вне политики. «Если есть заболевание, то есть и средство излечения. Убежден, что главное средство — мир на земле», — подытожил почетный глава НОК Армении.

28 сентября международная федерация джиу-джитсу (JJIF) разрешила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Отмечалось, что решение направлено на то, чтобы избежать наказания спортсменов за действия властей.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.