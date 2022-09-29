Одна международная спортивная федерация разрешила выступать россиянам

Международная федерация джиу-джитсу разрешила выступать россиянам в нейтральном статусе

Международная федерация джиу-джитсу (JJIF) разрешила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте организации.

В федерации подчеркнули, что спортсмены, тренеры и официальные лица из России будут допущены к выступлениям в нейтральном статусе. Россиянам запрещается размещать национальную символику, а также исполнять гимн страны. Отмечается, что решение направлено на то, чтобы избежать наказания спортсменов за действия властей.

6 марта JJIF запретила россиянам участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Также не допускалось проведение соревнований на территории России. Это решение продолжает действовать.

В конце февраля многие спортивные организации отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.