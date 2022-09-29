В Госдуму внесут закон о передаче оружия россиян государству

Депутат Хинштейн сообщил о разработке законопроекта о передаче оружия граждан государству

В ближайшее время в Госдуму внесут разработанный совместно с Росгвардией законопроект о передаче государству оружия, которое находится в частном пользовании россиян. Об инициативе сообщил депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн в Telegram.

По словам Хинштейна, инициатива коснется владельцев оружия, которые подпадают под частичную мобилизацию или добровольно заключают контракт на военную службу. В этом случае им будет предоставлено «приоритетное и внеочередное право сдавать свое оружие государству в ускоренном порядке на бессрочное хранение».

Парламентарий отмечает, что владельцы оружия, которые уже находятся в зоне специальной военной операции и не успели его сдать, должны быть освобождены от ответственности в случае, если срок действия их разрешения на оружие истечет. В случае гибели владельца гражданское оружие перейдет его наследнику.

Тем временем стало известно, что в текущем году концерн «Калашников» увеличил объем выпуска стрелкового оружия на 40 процентов. Наращивание производства оказалось рекордным за 20 лет. Одновременно с этим россияне бросились скупать военное снаряжение. Самыми востребованными товарами, которые заказывают в интернет-магазинах и на маркетплейсах, с 21 по 25 сентября оказались берцы (спрос вырос на 160 процентов), аптечки (на 130 процентов), жгуты (на 82 процента), спальники (на 95 процентов) и мужское термобелье (на 157 процентов).