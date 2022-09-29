Вице-президент США заявила о «крепком альянсе с Северной Кореей»

Вице-президент США Харрис оговорилась и заявила о «крепком альянсе» Штатов с КНДР

Вице-президент США Камала Харрис допустила оговорку во время визита в Южную Корею и заявила о «крепком и продолжительном альянсе» Соединенных Штатов с Северной Кореей. Историю приводит РИА Новости.

Во время выступления в стране она сказала, что «Соединенные Штаты разделяют очень важные отношения, которыми является альянс с республикой Северная Корея». Затем она уже продолжила упоминать название Республика Корея, говоря о ее защите со стороны США.

Отмечается, что вице-президент в Южной Корее посетила демилитаризованную зону на границе с КНДР и американскую военную базу, а также встретилась с руководством страны.

Ранее сообщалось, что Харрис на борту американского эсминца на базе ВМС США Йокосука в Японии заявила, что Вашингтон продолжит помогать властям Тайваня усиливать оборону острова и будет развивать двусторонние отношения.

В августе президент США Джо Байден перепутал слова во время выступления на мероприятии в Белом доме и случайно пообещал спасти экономику страны от улучшения.