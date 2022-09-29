Врач объяснила причины стигматизации гепатита C и способы заражения им

Врач Васильева: заразиться гепатитом C можно у стоматолога или при незащищенном сексе

Гепатит C опасен тем, что долго себя не проявляет, постепенно разрушая печень, а заразиться им можно при посещении стоматолога или при незащищенном сексе, предупредила Наталья Васильева, врач-гепатолог, гастроэнтеролог медицинского центра «СМ-Клиника». В беседе с «Лентой.ру» она перечислила способы инфицирования этим вирусом, а также объяснила причины его стигматизации.

Васильева заявила, что за гепатитом C закрепилось прозвище «ласковый убийца», поскольку болезнь может длительное время не проявлять себя, постепенно разрушая печень. Его часто стигматизируют, поскольку симптомы заражения возникают на поздней стадии, когда уже сформировался фиброз печени — избыточное количество соединительной ткани в органе. В запущенных случаях гепатит C приводит к развитию гепатоцеллюлярного рака.

60 миллионов человек по всему миру являются носителями вируса гепатита C, по данным ВОЗ. Ежегодно заражаются около 1,5 миллиона человек, и только незначительная часть их них знает о своей болезни

Симптомы на острой стадии болезни такие же, как у гепатита B, сообщила врач. Самыми характерными являются высокая температура, быстрая утомляемость, потеря аппетита, тошнота, рвота, боли в животе, потемнение мочи и осветление кала. В трети случаев гепатит C сопровождается пожелтением кожи и склер глаз.

По словам Васильевой, гепатит C передается в основном через кровь заразившегося человека. Это значит, что им можно заразиться при переливании крови или при повторном использовании шприцев, в кабинете стоматолога, тату-салоне или во время незащищенного полового контакта.

Основную опасность для организма человека представляет постепенное и незаметное нарушение структуры и функций печени, которое происходит под действием вируса гепатита C. Однако современная медицина располагает средствами для эффективной диагностики болезни. Также разработана специфическая противовирусная терапия, которая включает пангенотипные противовирусные препараты прямого действия (то есть действующие на все генотипы вируса гепатита C). Курс лечения длится от двух до трех месяцев. В большинстве случаев терапия дает 98-99-процентный результат после первого курса лечения пациентов, которые ранее не лечились от этого заболевания Наталья Васильева Врач-гепатолог, гастроэнтеролог медицинского центра «СМ-Клиника»

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