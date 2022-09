Врач перечислил признаки опасно низкого уровня сахара в крови

Врач Хубчандани назвал озноб и головокружение симптомами низкого уровня сахара в крови

Одними из симптомов опасно низкого сахара в крови являются озноб, холодный пот и головокружение, перечислил врач, кандидат медицинских наук Джагдиш Хубчандани. В беседе с изданием Eat This, Not That! он назвал эти и другие признаки гипогликемии, а также объяснил, чем она опасна.

Уровень сахара в крови колеблется в течение дня и может сильно понизиться по целому ряду причин, объяснил специалист. В частности, это может произойти из-за приема лекарств, злоупотребления алкоголем, энергичных физических тренировок или голода из-за пропуска приема пищи. По словам врача, регулярно повторяющиеся эпизоды гипогликемии являются признаком серьезных проблем со здоровьем, а у людей с сахарным диабетом могут вызвать судороги, кому и смерть.

Среди симптомов опасно низкого сахара в крови Хубчандани назвал внезапное чувство слабости, головокружение и дрожь из-за того, что организму не хватает «топлива» для производства энергии. Также человек может испытывать сильный голод или жажду. Таким образом, по словам врача, тело посылает в мозг сигналы, что необходимо начать бороться с нехваткой сахара.

Кроме того, гипогликемия может сопровождаться и такими признаками, как потливость, озноб, чувство покалывания или раздражения кожи, мышечные подергивания, продолжил Хубчандани. Также часто фиксируются резкие перепады настроения, необоснованная раздражительность, тревожность или плаксивость, спутанность сознания, невозможность сконцентрироваться.

Врач добавил, что в случаях глубокого истощения организма из-за недостатка сахара могут проявиться и более серьезные симптомы — неспособность ходить, нарушения речи или зрения.

Ранее диетолог-гастроэнтеролог Елена Знахаренко перечислила причины непреодолимой тяги к сладкому. Среди прочего тягу к сладкому может спровоцировать высокий уровень глюкозы в крови, заявила она.