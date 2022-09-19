Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач перечислил признаки опасно низкого уровня сахара в крови

Врач Хубчандани назвал озноб и головокружение симптомами низкого уровня сахара в крови

Фото: Doğukan Şahin / Unsplash

Одними из симптомов опасно низкого сахара в крови являются озноб, холодный пот и головокружение, перечислил врач, кандидат медицинских наук Джагдиш Хубчандани. В беседе с изданием Eat This, Not That! он назвал эти и другие признаки гипогликемии, а также объяснил, чем она опасна.

Уровень сахара в крови колеблется в течение дня и может сильно понизиться по целому ряду причин, объяснил специалист. В частности, это может произойти из-за приема лекарств, злоупотребления алкоголем, энергичных физических тренировок или голода из-за пропуска приема пищи. По словам врача, регулярно повторяющиеся эпизоды гипогликемии являются признаком серьезных проблем со здоровьем, а у людей с сахарным диабетом могут вызвать судороги, кому и смерть.

Материалы по теме:
Биотехнологии в медицине меняют мир. Российские ученые рассказали о разработках, меняющих подходы в лечении ряда болезней
Биотехнологии в медицине меняют мир.Российские ученые рассказали о разработках, меняющих подходы в лечении ряда болезней
11 февраля 2022
Сустав без проблем Как победить ревматизм
Сустав без проблемКак победить ревматизм
14 ноября 2016

Среди симптомов опасно низкого сахара в крови Хубчандани назвал внезапное чувство слабости, головокружение и дрожь из-за того, что организму не хватает «топлива» для производства энергии. Также человек может испытывать сильный голод или жажду. Таким образом, по словам врача, тело посылает в мозг сигналы, что необходимо начать бороться с нехваткой сахара.

Кроме того, гипогликемия может сопровождаться и такими признаками, как потливость, озноб, чувство покалывания или раздражения кожи, мышечные подергивания, продолжил Хубчандани. Также часто фиксируются резкие перепады настроения, необоснованная раздражительность, тревожность или плаксивость, спутанность сознания, невозможность сконцентрироваться.

Врач добавил, что в случаях глубокого истощения организма из-за недостатка сахара могут проявиться и более серьезные симптомы — неспособность ходить, нарушения речи или зрения.

Ранее диетолог-гастроэнтеролог Елена Знахаренко перечислила причины непреодолимой тяги к сладкому. Среди прочего тягу к сладкому может спровоцировать высокий уровень глюкозы в крови, заявила она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о предложении Кадырова провести «самомобилизацию»
Кремль отказался комментировать просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
Блогерша Блиновская высказалась о москвичах
ОДКБ призвала Киргизию и Таджикистан не применять силу
Мужчина поссорился с женой и ударил ножом невесту и ее отца во время свадьбы
В Подмосковье ребенок погиб во время тренировки в бассейне
Байден попал в пробку по пути на похороны Елизаветы II
Иранки массово подстриглись и сожгли хиджабы после убийства полицией девушки
Песков прокомментировал визит Пелоси в Армению
В Кремле отреагировали на идею Польши потребовать от России репарации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.