В еще одном российском регионе появится робот-библиотекарь

Робот-библиотекарь проконсультирует читателей в Анабарском районе Якутии

Робот-библиотекарь, изготовленный российской компанией R.BOT, станет новым сотрудником Анабарской центральной библиотеки в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Робот будет консультировать читателей, подбирать нужную литературу и выдавать справки. Помимо этого, он может общаться с посетителями и участвовать в мероприятиях в качестве ведущего.

Робота изготовили в рамках модернизации по проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура». Глава республики Айсен Николаев заявил, что благодаря этой программе районные библиотеки Якутии превращаются в современные общественные пространства с цифровыми технологиями.

Роботы-библиотекари стали все чаще появляться в российских регионах. Так, в июле 2022 года, библиоробот, способный запомнить до десяти тысяч лиц, появился в селе на Камчатке, а в прошлом году роботизированный сотрудник начал работать в библиотеке Удмуртии.