МИД оценил попытки «раскачать» ситуацию в России

МИД РФ: у Киева не вышло «раскачать» ситуацию в России и не выйдет в будущем

Киеву не стоит рассчитывать на содействие из-за рубежа в попытках «раскачать» ситуацию в России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube.

По ее оценке, у украинской стороны уже «не вышло» осуществить свои намерения, равно как и это не выйдет в будущем.

Также Захарова назвала США стороной конфликта на Украине. «Люди Донбасса, Херсонщины, Запорожья, вас не удалось сломить, а вот Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта», — заключила она.

15 сентября официальный представитель российского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что страны Запада ставят перед собой задачу дестабилизировать постсоветское пространство и Евразийский регион. Захарова назвала Евразию регионом ресурсов и возможностей.