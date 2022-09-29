Дания заявила о локальном характере угрозы из-за аварий на «Северных потоках»

Министр Дании Вермелин: утечка на «Северных потоках» угрожает экологии только локально

Министр окружающей среды Дании Леа Вермелин заявила о локальном характере угрозы для экологии из-за аварий на «Северных потоках». Об этом она сообщила в четверг, 29 сентября, в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал TV 2/Bornholm.

Вермелин рассказала, что, по оценке Датского энергетического агентства, утечка газа из трубопроводов «Северных потоков» влияет на окружающую среду только локально. «На воду происходит воздействие только в месте расположения газового шлейфа. Так что дело не в загрязнении, как в случае разлива нефти», — пояснила она. Политик добавила, что исследователи из Орхусского университета не ожидают никаких значительных последствий для морской среды в этом районе.

По ее словам, первоначальные расчеты Датского энергетического агентства показывают, что «из-за утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в атмосферу попало 14,6 миллиона тонн эквивалента CO2». Для сравнения, отметила Вермелин, общие выбросы Дании в 2020 году составили примерно 45 миллионов тонн.

При этом, по признанию датского министра, до сих пор «невозможно подобраться к местам утечки газа, чтобы измерить и исследовать экологические последствия». Она подчеркнула, что расследования инцидента начнутся как можно скорее.

Министр обороны Мортен Бедсков, который вместе с Вермелин прилетел на остров Борнхольм и принял участие в брифинге в местном аэропорту, сказал журналистам, что утечки не являются случайностью. «Это не несчастный случай. Это не случайность. Мы относимся к этому очень серьезно», — заявил министр обороны, уточнив, что власти Дании сделают все возможное, чтобы разобраться в причинах произошедшего.

27 сентября власти Дании сообщили об «огромных утечках» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Позднее об утечке заявили власти Швеции. По сообщению оператора Nord Stream AG, повреждения сразу на трех нитках «Северного потока» носят беспрецедентный характер.

29 сентября газета Svenska Dagbladet сообщила, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».