В России представили новый внедорожник класса люкс Aurus Komendant

Новый российский внедорожник класса люкс Aurus Komendant презентован на ВДНХ

Новый российский внедорожник класса люкс Aurus Komendant был презентован в музее Гаража особого назначения на ВДНХ. Об этом сообщает РИА Новости.

Коммерческие продажи автомобиля начнутся в первом квартале 2023 года, с 29 сентября доступен предзаказ новинки. Стартовая стоимость модели составляет 33,7 миллиона рублей.

Гендиректор компании Aurus Николай Ходасевич выразил уверенность, что внедорожник Komendant станет катализатором продаж, которые динамично развивались с момента их запуска в 2021 году.

В августе сообщалось, что стоимость люксового автомобиля Aurus Senat на водородном топливе оценивается в 36 миллионов рублей. Машину российского производства показали на выставке MIMS Automobility Moscow 2022.

