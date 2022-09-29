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В России представили новый внедорожник класса люкс Aurus Komendant

Новый российский внедорожник класса люкс Aurus Komendant презентован на ВДНХ

Фото: Bulkin Sergey/ Globallookpress.com

Новый российский внедорожник класса люкс Aurus Komendant был презентован в музее Гаража особого назначения на ВДНХ. Об этом сообщает РИА Новости.

Коммерческие продажи автомобиля начнутся в первом квартале 2023 года, с 29 сентября доступен предзаказ новинки. Стартовая стоимость модели составляет 33,7 миллиона рублей.

Гендиректор компании Aurus Николай Ходасевич выразил уверенность, что внедорожник Komendant станет катализатором продаж, которые динамично развивались с момента их запуска в 2021 году.

В августе сообщалось, что стоимость люксового автомобиля Aurus Senat на водородном топливе оценивается в 36 миллионов рублей. Машину российского производства показали на выставке MIMS Automobility Moscow 2022.

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Марина Совина
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