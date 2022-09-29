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США предупреждали Украину о приближении крылатых ракет

Генерал Хекер заявил, что США передавали Украине данные о расположении российской техники

Фото: Damir Sagolj / Reuters

На начальных этапах специальной военной операции США предупреждали Украину о приближении российских крылатых ракет. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, передает Air Force Times.

По словам Хекера, предупреждающие сигналы тревоги мешали украинской стороне вести боевые действия. Тогда американское командование поменяло тактику и передавало Киеву разведданные о местоположении российской техники.

«Мы бы не стали говорить: "Вот цель для удара, давай, нацелься". Мы просто дали им разведданные. Пусть они решают, хотят ли они нацелиться на объекты», — уточнил генерал. При этом он отметил, что контрнаступление было полностью идеей украинских военных.

Ранее Пентагон назвал количество переданного Украине оружия. США с конца февраля поставили Украине более 660 тысяч снарядов и ракет к ним. Кроме этого, были переданы 142 артиллерийские системы, 47 тысяч переносных ракетных комплексов и более 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 42 контрбатарейных радара, 10,2 тысячи автоматов и пистолетов, почти 64 миллиона патронов и 18 патрульных катеров.

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Варвара Кошечкина
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