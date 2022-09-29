Двум краснодарским школам присвоили имена Героев России и СССР

В Краснодаре школам номер 103 и 105 присвоили имена Героев России и СССР

Двум школам в Краснодаре присвоили имена Героев России и СССР — Сергея Палагина и Ивана Некрасова. Такое решение приняли депутаты городской Думы, сообщают «Кубанские новости».

По решению парламентариев краснодарской школе номер 105 присвоено имя Героя Советского Союза Ивана Некрасова, участника Великой Отечественной войны, генерал-майора, командира стрелкового полка.

Он награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, орденом Британской империи 3-й степени и четырьмя боевыми медалями за участие в боях под Москвой, в районе города Ельня и освобождение десятков населенных пунктов.

Средняя школа номер 103 будет носить имя Героя России, подполковника, военного летчика и боевого офицера Сергея Палагина. В начале сентября 2022 года на территории школы был открыт его бюст.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств с 20 сентября по 9 октября будет проходить выставка монументальной мозаики «Осколки прошлого». Гостям экспозиции расскажут о мозаиках Краснодара, созданных в период с 1960 по 2000 год.