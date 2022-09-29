Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Двум краснодарским школам присвоили имена Героев России и СССР

В Краснодаре школам номер 103 и 105 присвоили имена Героев России и СССР

Фото: school105.centerstart.ru

Двум школам в Краснодаре присвоили имена Героев России и СССР — Сергея Палагина и Ивана Некрасова. Такое решение приняли депутаты городской Думы, сообщают «Кубанские новости».

По решению парламентариев краснодарской школе номер 105 присвоено имя Героя Советского Союза Ивана Некрасова, участника Великой Отечественной войны, генерал-майора, командира стрелкового полка.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020

Он награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, орденом Британской империи 3-й степени и четырьмя боевыми медалями за участие в боях под Москвой, в районе города Ельня и освобождение десятков населенных пунктов.

Средняя школа номер 103 будет носить имя Героя России, подполковника, военного летчика и боевого офицера Сергея Палагина. В начале сентября 2022 года на территории школы был открыт его бюст.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств с 20 сентября по 9 октября будет проходить выставка монументальной мозаики «Осколки прошлого». Гостям экспозиции расскажут о мозаиках Краснодара, созданных в период с 1960 по 2000 год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Германия заявила о подрыве «Северного потока» массивными взрывными устройствами
Названа причина смерти королевы Елизаветы II
Латвия собралась бороться с русскими фамилиями на улицах
Названа выделенная на поддержку жителей Донбасса сумма
В Херсонской области диверсанты взорвали опору ЛЭП
Обвиняемый в серии убийств российских детей мужчина пойдет под суд
Россия будет ждать усилий от ООН по снятию санкций с удобрений и зерна
В Северной Осетии разъяснили правила доступа к КПП «Верхний Ларс»
Спасение девочки от вцепившегося в нее пса попало на видео
Певца Ар Келли обязали выплатить жертве 300 тысяч долларов на лечение герпеса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.