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В ЕС осудили визит Лукашенко в Абхазию

Представитель Евросоюза Петер Стано осудил визит Лукашенко в Абхазию
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союза решительно осуждает визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано, передает ТАСС.

«Мы решительно осуждаем визит Александра Лукашенко в Абхазию… Расцениваем это как нарушение суверенитета, территориальной целостности Грузии и нарушение международного права», — заявил дипломат.

28 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом. Глава республики встретился с абхазским коллегой Асланом Бжанией.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила посетившего Абхазию Лукашенко в нарушении международного права и двусторонних отношений. В свою очередь, глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе призвал лидеров стран отказаться от посещения Абхазии.

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Николай Чигасов
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