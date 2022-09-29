В ЕС осудили визит Лукашенко в Абхазию

Представитель Евросоюза Петер Стано осудил визит Лукашенко в Абхазию

Европейский союза решительно осуждает визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано, передает ТАСС.

«Мы решительно осуждаем визит Александра Лукашенко в Абхазию… Расцениваем это как нарушение суверенитета, территориальной целостности Грузии и нарушение международного права», — заявил дипломат.

28 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом. Глава республики встретился с абхазским коллегой Асланом Бжанией.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила посетившего Абхазию Лукашенко в нарушении международного права и двусторонних отношений. В свою очередь, глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе призвал лидеров стран отказаться от посещения Абхазии.