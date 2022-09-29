Психолог назвала способы расслабиться при длительном стрессе

Психолог Елена Комолова: во время стресса нужно избавляться от лишней работы

Во время хронического стресса нужно избавляться от лишней работы и делегировать свои полномочия другим людям, рассказала психолог Елена Комолова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие способы расслабиться при нервном перенапряжении.

Психолог напомнила, что кратковременная встряска может принести пользу организму, так как аккумулирует все его силы для адаптации к ситуации. Но хронический стресс не только истощает эмоционально, но и наносит серьезный урон организму. Поэтому нужно всеми силами стараться снизить уровень стресса, чтобы поддержать здоровье нервной системы.

Длительный стресс вызывает тревожно-депрессивные состояния, расстройства сна, проблемы с памятью и концентрацией, учащение простудных и сердечно-сосудистых заболеваний Елена Комолова психолог

Главный помощник в борьбе со стрессом — правильно организованный отдых, отметила психолог. При нервном перенапряжении, по ее словам, лучше избегать слишком больших нагрузок. Хотя во время стресса может казаться, что сил стало даже больше, подобная эйфория длится недолго. Как объяснила специалистка, потом организм может потребовать «сверхурочные» за потраченные ресурсы. Поэтому в эмоционально сложные времена нужно делегировать задачи, а при необходимости — просить о помощи.

Комолова напомнила, что на пользу нервной системе пойдет отказ от использования гаджетов перед сном. Это связано с тем, что экраны смартфонов, телевизоров, компьютеров имеют синее излучение. Оно возбуждает нервную систему и подавляет выработку мелатонина, а это мешает полноценному сну, пояснила собеседница «Ленты.ру».

Для восстановления после накопленного за день стресса нужно спать минимум семь-восемь часов. А перед ночным отдыхом будет нелишним прогуляться на свежем воздухе, отметила психолог.

Читайте книги, смотрите добрые фильмы, проводите время с любимыми, обнимайте домашнего питомца. Делайте то, что приносит вам удовольствие

Комолова посетовала, что многие скептически относятся к медитативным практикам, хотя этот метод расслабления действительно работает. При этом вовсе не обязательно усаживаться в позе «лотоса», достаточно выделить хотя бы семь-десять минут и потратить это время на то, чтобы освободиться от потока мыслей. Можно сконцентрироваться на чем-то визуально приятном и поддерживать этот образ в течение практики, предложила психолог.

Ранее психолог Светлана Квитко рассказала, какие факторы способствуют эмоциональному выгоранию. Главный из них — нежелание отдыхать от работы.