Создавший сайт заказных убийств в даркнете россиянин предстанет перед судом

Генпрокуратура РФ направила в суд дело создателя сайта заказных убийств в даркнете

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу создателя сайта заказных убийств в даркнете Сергея Магданова и направила материалы в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Вместе с ним перед судом предстанут участники организованной им преступной группировки Игорь Серов, Максим Комашко и Игорь Пышной. Процесс пройдет во Владимирском областном суде.

Им вменяются два убийства и одно покушение, нарушение неприкосновенности частной жизни, нарушение тайны переписки и телефонных переговоров, незаконный оборот оружия, похищение документов.

По версии следствия, весной 2020 года Магданов опубликовал в интернете объявление о выполнении заказных убийств за денежное вознаграждение. Ему поступило три предложения, для исполнения которых Серов приобрел в сети огнестрельное оружие и боеприпасы, а Комашко собрал сведения о жертвах.

Пышной 26 июня 2020 года совершил убийство супругов во Владимирской области. Ими оказались наркодилер Кузьма Казазаев и его жена Екатерина Казазаева. При подготовке устранения третьей заказанной жертвы — жителя Санкт-Петербурга — участников группировки задержали в ходе совместной работы сотрудников МВД и ФСБ.

Сообщалось, что 38-летний житель Ижевска Магданов принимал в качестве оплаты за заказные убийства криптовалюту либо фиатные денежные средства через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц.