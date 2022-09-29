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В России высказались о мобилизации спортсменов

Депутат Журова назвала возможной отсрочку от мобилизации для действующих спортсменов
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Под мобилизацию, вероятнее всего, не попадут профессиональные спортсмены, которые являются членами сборных и готовятся к соревнованиям. Вместе с тем, под нее могут попасть те, кто уже оставил большой спорт. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о брони для атлетов страны. Его слова приводит «Матч ТВ». «Определенные меры защиты будут. Возможно будет дана какая‑то отсрочка. Система будет продолжать активно развиваться, несмотря на ситуацию», — заявил Матыцин, подчеркнув, что российские спортсмены максимально мобилизованы и готовы решать задачи, поставленные государством.

«Сейчас начали говорить о том, что спортсменам уже приходят повестки. Но ведь на самом деле люди, даже имеющие высокие звания, регалии, но закончившие выступать, становятся обычными людьми, по ним никаких отсрочек быть не может, — сказала Журова. — Другое дело, что у многих профессиональных спортсменов есть отклонения по здоровью, и именно по этой причине они могут просто не пройти медкомиссию».

Тем не менее даже таким категориям спортсменов, негодных по состоянию здоровья, могут приходить повестки. Дело здесь, по словам депутата, в том, что у россиян нет привычки приходить в военкомат в мирное время и приносить справки из медучреждений. Хотя делать это, как теперь очевидно, стоило.

Никто ведь раньше не думал, что может начаться мобилизация и все эти справки пригодятся, никто не извещал военкомат о травмах. Вот повестки и приходят

Светлана Журовадепутат Госдумы

А вот действующим спортсменам, членам сборной, готовящимся к соревнованиям, по мнению Журовой, может быть предоставлена отсрочка.

«В целом то же касается и представителей любых других профессий: которые нужны нам просто для того, чтоб жизнь в стране не остановилась. Они, даже имея военные специальности, не могут быть призваны, потому что кто-то должен обеспечивать работу необходимых учреждений», — подчеркнула политик.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать 300 тысяч резервистов.

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Наталия Белова
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