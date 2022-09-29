Появились подробности о подготовке подпадающих под мобилизацию медиков

«Объясняем.рф»: мобилизованный средний медперсонал пройдет подготовку в спеццентрах

Мобилизованный средний медперсонал, а также медики-добровольцы будут проходить подготовку в специальных центрах. Такие подробности появились в Telegram-канале портала «Объясняем.рф».

27 сентября глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщал, что в ходе частичной мобилизации могут быть призваны несколько тысяч медицинских работников.

Ранее он также уточнял, что приоритет будет отдаваться тем врачам и медперсоналу, которые имеют опыт участия в боевых действиях и способны оказать оперативную помощь на поле боя. Прежде всего реаниматологи, анестезиологи, хирурги-травматологи, уточнял Хубезов.

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. По словам главы государства, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.