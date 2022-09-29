Стало известно о нежелании Месси оставаться в ПСЖ

Журналист Бласкес: футболист Лионель Месси не хочет продлевать контракт с ПСЖ

Нападающий парижского ПСЖ Лионель Месси не хочет оставаться в команде. Об этом в Twitter сообщил журналист Микель Бласкес.

Как стало известно, футболист ясно дал понять руководству парижан, что не собирается продлевать контракт с ПСЖ. Отмечается, что аргентинец не продолжит играть в Париже в следующем сезоне.

23 сентября стало известно, что Месси выразил готовность рассмотреть предложение о трансфере в «Барселону». Президент каталонского клуба Жоану Лапорте звонил форварду по поводу возможного возвращения в команду. Месси не стал обсуждать трансфер в данный момент. Футболист заявил, что не собирается уходить из ПСЖ до чемпионата мира 2022 года, однако после этого готов к переговорам.

Месси перешел в ПСЖ в августе 2021 года на правах свободного агента. Его контракт с французской командой рассчитан до 2023 года.

