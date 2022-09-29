В Турции решили создать новый банк для работы с российскими картами

«Известия»: в Турции могут создать новый банк для работы с российскими картами «Мир»

В Турции могут создать новый банк для работы с картами российской платежной системы «Мир». Об этом пишет «Известия» со ссылкой на источники.

Решение об альтернативном механизме будет представлено «в ближайшие дни», заявил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин. Ранее сообщалось, что три банка Турции — HalkBank, VakifBank, Ziraat Bank решили прекратить использование российской платежной системы.

«Наличие у большой части пользователей серьезных проблем подтверждаем по итогам рассмотрения многочисленных жалоб», — заявили в посольстве РФ в Анкаре.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабмина шаги, которые можно предпринять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов, которые используют карту «Мир».