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Молдавия создаст собственные запасы газа

Правительство Молдавии постановило создать запасы газа в объеме 22,8 млн кубометров

Фото: Darryl Dyck / Globallookpress.com

Для обеспечения энергетической безопасности Молдавии правительство страны постановило создать собственные резервы газа и поддерживать их на определенном уровне, сообщает «Интерфакс».

Согласно мере, минимальный объем запасов составит 22,8 миллиона кубометров. Установленного минимального объема топлива должно хватить на 10 дней потребления зимой. Газ из созданных резервов можно будет использовать полностью или частично — соответствующее решение будет принимать Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Постановление предполагает, что государственная энергетическая компания Energocom заключит необходимые соглашения с организациями, которые предоставляют услуги по хранению газа, в странах ближнего зарубежья, государствах Энергетического сообщества Евросоюза (ЭС ЕС), а также с компаниями, отвечающими за транспортировку топлива. Затраты на хранение газа будут покрываться за счет поставщиков.

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В настоящее время Молдавия запаслась газом в объеме 39,5 миллиона кубометров, заявил вице-премьер-министр страны Андрей Спыну. Большая часть запасенного топлива находится в газовых хранилищах в Румынии.

Решение создать собственные резервы связано с опасениями насчет полного прекращения поставок российской компанией «Газпром» после 1 октября. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ранее отмечала, что риск полной остановки прокачки связан с незавершенным аудитом задолженности «Молдовагаза».

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Мария Грушко
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