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Экономика

Всемирный банк выделил 11 миллиардов долларов на помощь Украине

Дэвид Малпасс: Всемирный банк выделил 11 миллиардов долларов на помощь Украине
Дэвид Малпасс

Дэвид Малпасс . Фото: Yves Herman / Reuters

Всемирный банк выделил 11 миллиардов долларов на помощь Украине. Об этом сообщил глава банка Дэвид Малпасс, пишет РИА Новости.

«Около 11 миллиардов долларов уже были предоставлены [Киеву] через наши проекты и трастовые фонды», — заявил он.

По его словам, совокупно Всемирный банк «мобилизовал» через многосторонние каналы порядка 13 миллиардов долларов экстренной помощи Киеву.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 миллиарда долларов. «Он [пакет] среди прочего включает 18 РСЗО HIMARS, сотни бронированных транспортных средств, радары и системы борьбы с беспилотниками», — заявила она.

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Марина Совина
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