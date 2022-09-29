Дэвид Малпасс: Всемирный банк выделил 11 миллиардов долларов на помощь Украине

Всемирный банк выделил 11 миллиардов долларов на помощь Украине. Об этом сообщил глава банка Дэвид Малпасс, пишет РИА Новости.

«Около 11 миллиардов долларов уже были предоставлены [Киеву] через наши проекты и трастовые фонды», — заявил он.

По его словам, совокупно Всемирный банк «мобилизовал» через многосторонние каналы порядка 13 миллиардов долларов экстренной помощи Киеву.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 миллиарда долларов. «Он [пакет] среди прочего включает 18 РСЗО HIMARS, сотни бронированных транспортных средств, радары и системы борьбы с беспилотниками», — заявила она.

