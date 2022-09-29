GloraX: количество студий на первичном рынке России выросло на 50 процентов

В 2022 году на первичном рынке недвижимости в России резко увеличилось количество одного типа квартир — студий. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова первого вице-президента GloraX Александра Андрианова.

Доля подобных объектов выросла на 50 процентов. На данный момент на студии и однокомнатные квартиры приходится до 50 процентов предложения на рынке, 40-45 процентов — на двухкомнатные. Квартиры с тремя и большим количеством комнат составляют 10-15 процентов предложения.

По словам эксперта, наибольшей популярностью среди покупателей пользуются квартиры площадью 42-45 квадратных метров. «С одной стороны, сами покупатели из-за роста цен начинают присматриваться к более компактным вариантам квартир. С другой — и застройщики в общем объеме предлагают больше небольших квартир», — объяснил Андрианов.

Ранее аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» заявил, что в Старой Москве упал спрос на новые квартиры площадью более 55 квадратных метров — количество заключенных сделок с крупноформатными лотами за период с августа 2021 года по август 2022 года сократилось на 33,2 процента.