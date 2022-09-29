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Модель из Мьянмы получила политическое убежище после критики режима в стране

Модель Хан Лэй получила политическое убежище после критики военного режима в Мьянме

Фото: Napaxalun Sattayatam / AP

Модель и королева красоты из Мьянмы Тау Нандар Аунг, известная как Хан Лэй, получила политическое убежище в Канаде после критики военного режима в своей стране. Соответствующую информацию приводит The Guardian.

Отмечается, что в феврале 2021 года девушка со сцены международного конкурса красоты Miss Grand International, проходившего в Бангкоке, осудила захвативших власть в Мьянме военных и попросила вмешаться в ситуацию мировое сообщество. Впоследствии Лэй осталась в Таиланде, опасаясь возвращаться на родину из-за возможного ареста. В сентябре того же года ей заочно предъявили обвинение в подстрекательстве к мятежу, максимальное наказание по которому составляет 20 лет тюрьмы.

Известно, что ранее модель попыталась избежать отправки в Мьянму после ее задержания иммиграционной службой в аэропорту Бангкока. Так, при содействии верховного комиссара ООН по делам беженцев и посольства Канады в Таиланде она получила политическое убежище. По прибытии в Канаду Лэй призналась, что продолжит борьбу за свободу своей страны.

1 февраля 2021 года Командование вооруженных сил Мьянмы ввело чрезвычайное положение на основании обвинения гражданского правительства в фальсификации парламентских выборов в ноябре 2020 года. Cолдаты главнокомандующего Мин Аун Хлайна распустили правительство и арестовали президента страны Вин Мьина, Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника (должность, примерно соответствующая посту премьер-министра) и главы МИД, и других сторонников Национальной лиги за демократию. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства.

Потерявшие власть народные избранники организовали Правительство национального единства Мьянмы и начали бороться с режимом военных. В настоящее время они находятся в изгнании и не имеют права занимать официальные должности в стране.

Мьянма находилась во власти военных с 1988 до 2011 года. Осенью 2015-го оппозиционная партия НЛД во главе с Аун Сан Су Чжи одержала победу на парламентских выборах, получив таким образом право формировать новое правительство.

Аун Сан Су Чжи провела около 15 лет под домашним арестом. В 1991 году она была удостоена Нобелевской премии мира.

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Алина Гостева
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