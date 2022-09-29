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НАТО похвалило главнокомандующего ВСУ

Пресс-служба главкома ВСУ Залужного сообщила, что он получил похвалу от НАТО

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Американский генерал, командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи дал одобрительную оценку главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского главкома.

«Поделился с генералом Каволи видением Генерального штаба ВСУ по реагированию на мобилизацию в России. Получил одобрительную оценку и уверения в дальнейшей поддержке», — рассказал главнокомандующий ВСУ.

В ходе телефонного разговора Каволи и Залужный обсудили оперативную обстановку, дальнейшие планы и потребности вооружения.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запад намерен заменить президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, новым главой республики может стать Залужный. «Хозяева Зеленского готовят ему замену», — считает Рогов.

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Кристина Есикова
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