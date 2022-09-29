Названы крупные города России с подешевевшими новостройкам

«ЦИАН.Аналитика»: больше всего квартиры в новостройках подешевели в Набережных Челнах

С января 2022 года к сентябрю среди крупных городов России квартиры в новостройках больше всего подешевели в Набережных Челнах — динамика достигла 13 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Эксперты проанализировали среднюю стоимость нового жилья в городах с населением от 500 тысяч до миллиона жителей. Городом с подешевевшими новостройками также назвали Оренбург со снижением в девять процентов. Топ-3 списка замкнул Ярославль — средняя цена уменьшилась на семь процентов. Ниже в списке расположился Ульяновск с динамикой в пять процентов.

Что касается городов с минимальным подорожанием новостроек, то в Пензе динамику оценили в два процента. В Барнауле и Тюмени стоимость выросла на пять и восемь процентов соответственно. В Махачкале цена за квартиры поднялась на девять процентов, в Астрахани и Кемерово — на 10 и 11 процентов соответственно.

Ранее специалисты «ЦИАН.Аналитики» выяснили, что за период с января по сентябрь 2022 года новостройки среди крупных городов России сильнее всего подорожали в Хабаровске. Средняя стоимость жилья там за девять месяцев подскочила на 51 процент, до 8,4 миллиона рублей.