Названы города России с самым сильным ростом цен на новостройки

С начала года цены на новостройки сильнее всего поднялись в Хабаровске

За период с января по сентябрь 2022 года новостройки среди крупных городов России сильнее всего подорожали в Хабаровске. Средняя стоимость жилья там за девять месяцев подскочила на 51 процент, до 8,4 миллиона рублей. Об этом сообщили специалисты «ЦИАН.Аналитики», пишет РБК.

Вторым в списке городов страны с самым большим ростом цен на новые квартиры эксперты назвали Липецк, где средняя цена объекта с начала года поднялась на 50 процентов, до шести миллионов рублей. Замкнул тройку Иркутск с положительной динамикой в 44 процента. Средняя стоимость жилья на первичном рынке в этом городе установилась на уровне в 5,8 миллиона рублей. В пятерку также попали Владивосток, где параметр увеличился на 43 процента, до 10,8 миллиона рублей, и Самара — там показатель вырос на 36 процентов, до 6,1 миллиона рублей.

Москва заняла 28-е место в списке — с января по сентябрь жилье в столице подорожало на два процента, до 16,9 миллиона рублей. В Воронеже средняя цена квартиры на первичном рынке по итогам девяти месяцев не изменилась и составила пять миллионов рублей.

В шести городах — Челябинске, Ульяновске, Краснодаре, Ярославле, Оренбурге и Набережных Челнах -— наблюдалась отрицательная динамика. Сильнее всего средние цены на квартиры упали в Набережных Челнах — на 13 процентов, до 4,2 миллиона рублей.

В сентябре эксперты «ЦИАН.Аналитики» пришли к выводу, что с начала года первичное жилье в Подмосковье подешевело только в Одинцове. Средняя цена за квадратный метр там опустилась на семь процентов, до 184,4 тысячи рублей.