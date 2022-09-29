Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого премьера Италии Драги

Правительство Италии сообщило, что глава Украины Зеленский наградил орденом премьера Драги

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого первой степени премьер-министра Италии Марио Драги. Об этом сообщается на сайте итальянского правительства.

«Считаю для себя честью и растроган этой наградой. Буду счастлив получить ее из твоих рук в Киеве, когда буду свободен от своих институциональных обязательств», — сказал Драги во время телефонного разговора с Зеленским.

Итальянский премьер и глава Украины обсудили референдумы о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Драги заявил, что Италия не признает их итоги.

Ранее Зеленский вручил госсекретарю США Энтони Блинкену орден Ярослава Мудрого третьей степени. Уточняется, что его наградили «за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

