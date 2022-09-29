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Терапевт указала на причиняемый переработками вред здоровью

Терапевт Людмила Лапа: переработки грозят инфарктами и инсультами

Фото: Winfried Schafer / Globallookpress.com

Регулярные переработки грозят человеку инсультами и инфарктами, предостерегла гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. На вред здоровью, который причиняет трудоголизм, она указала в беседе с Ura.ru.

По ее словам, работа по 16 часов, по две-три смены тяжела для организма и приводит к синдрому хронической усталости. «Начинаются головные боли, то есть сосудистые проблемы. Начинаются вопросы с гипертонией. Все инфаркты и инсульты как раз на этом, когда люди перерабатывают», — предупредила Людмила Лапа.

Специалист порекомендовала разделить сутки на три части и посвящать отдыху, работе и сну по восемь часов. «24 часа в сутки. Если мы все правильно распределяем, то организм отдыхает, и с утра мы готовы с вами идти на работу и в полную меру работать и не устаем», — заключила терапевт.

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Александра Лисица
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