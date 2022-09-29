Оценен размер компенсации за повреждения «Северных потоков»

«Известия»: операторы «Северных потоков» могут получить до 17 млрд евро компенсации

Операторы «Северных потоков» могут получить до 17 миллиардов евро компенсации через страховые выплаты из-за повреждений газопроводов, оценили размер выплат опрошенные «Известиями» эксперты.

«Сумма выплат, если случившиеся взрывы на газопроводах будут признаны террористическими актами, может исчисляться теоретически миллиардами евро, так что, если Nord Stream 2 получит страховую компенсацию, он может даже покрыть часть расходов на строительство», — отметила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев рассказал, что обычно нефтегазовые объекты страхуют на их полную стоимость.

Ранее сообщалось, что трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», на которых произошли аварии, были застрахованы зарубежными компаниями. При этом аналитики говорят, что военные риски не могли входить в покрытие, а они рассматриваются в качестве одной из версий.

В конце сентября оператор газопровода Nord Stream AG сообщил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море.