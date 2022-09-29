Пасечник назвал вступление ЛНР в состав России самым знаковым днем

Глава ЛНР Пасечник назвал вступление республики в состав России самым знаковым днем

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал подписание договоров о вступлении Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России самым знаковым днем за время своего руководства республикой. Его слова приводит ТАСС.

Глава ЛНР полагает, что подписание договоров откроет новые перспективы сотрудничества между российскими субъектами.

«Обсуждали с коллегами из ДНР, Херсонской и Запорожской областей предстоящие завтра исторические события, новые перспективы сотрудничества наших территорий, которые откроются после того, как они станут новыми субъектами РФ», — сказал он.

Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.