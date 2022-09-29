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Парикмахер преобразила девушку с плесенью в волосах и удивила подписчиков

Американский мастер сохранила волосы клиентке с плесенью на голове и удивила подписчиков

Кадр: The Sun

Американский парикмахер преобразила девушку с плесенью на голове и удивила подписчиков. На пост, опубликованный в ее соцсетях, обратили внимание в The Sun.

Мастера, имя которой не раскрывается, пригласила девушка, чьи волосы сильно спутались и впоследствии покрылись плесенью. «Я не выезжаю на дом, но это была чрезвычайная ситуация. Я никогда не видела ничего подобного!» — пояснила она. По словам специалистки, клиентка часто собирала мокрые пряди в тугой пучок, что и стало причиной появления колтуна.

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После проделанной работы автор видео продемонстрировала результат преображения прически. На размещенных кадрах видно, что героиня ролика запечатлена с блестящими и гладкими волосами. «Я сделала все, что было в моих силах, чтобы сохранить волосы. К сожалению, большую их часть пришлось подстричь», — высказалась она в заключение.

Подписчики восхитились результатом и сделали комплименты новому образу клиентки парикмахера. «Вау, выглядит потрясающе!», «Отличная работа», «Теперь волосы выглядят более послушными», — писали они в комментариях под роликом.

Ранее блогерша Одри Виктория рассказала, как улучшить качество волос с помощью футболки. По ее словам, после мытья волосы лучше всего оборачивать хлопчатобумажной тканью.

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Майя Пономаренко
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