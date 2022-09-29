Стало известно о росте нагрузки на приюты для животных в России

Директор Фонда защиты животных Дмитриева: число обращений увеличилось в три-пять раз

На фоне объявленной в России мобилизации жители страны стали чаще сдавать в приюты своих домашних животных. Нагрузка в таких учреждениях увеличилась в несколько раз. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

«В фонде у нас есть горячая линия, мы туда в ежедневном режиме принимаем звонки. Примерно до апреля у нас было примерно три звонка в день с тем, что заберите, больше не хочу. Сейчас у нас порядка десяти звонков на горячую линию и порядка десяти звонков в наш приют. Суммарно мы получаем около 15 звонков в день, потому что некоторые дублируются», — рассказала она.

Мы можем отметить повышение количества желающих избавиться [от животных] в три-пять раз Екатерина Дмитриева директор Фонда защиты городских животных

По словам Екатерины Дмитриевой, хозяева уже начали приносить в организацию животных, о которых больше не могут заботиться.

«К нам уже подбрасывали животных с записочками, что, мол, мы уехали, вот вам пакетик корма, вот вам наш кот, которому семь лет, у него такие-то болезни, лечите, заботьтесь. И это очень печально», — поделилась директор фонда.

Волонтерам не удается пристроить всех животных, которые к ним попадают, отмечает Екатерина Дмитриева. Многие питомцы тяжело переживают разлуку с хозяевами.

Люди думают, что позаботились и спасли, но на самом деле половина из этих животных просто отказывается жить. У них анализы идеальны, но они сгорают, просто отказываются есть Екатерина Дмитриева директор Фонда защиты городских животных

«Для бездомных животных приют — это рай, а для домашних животных, которые прожили несколько лет одним питомцем, для них начинается дедовщина, пищевая конкуренция, обычное выживание», — заключила Дмитриева.

Ранее детский омбудсмен Татарстана нашла пропаганду чайлдфри в призывах брать животных из приюта.