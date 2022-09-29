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В Германии предрекли «окончание эры ООН» из-за спецоперации на Украине

Немецкий политолог Рар предсказал раздел зон влияния между США и КНР после спецоперации

Фото: Sascha Steinach / imago-images.de / Globallookpress.com

США и Китай набирают силу, в то время как Европа и Россия губят друг друга санкциями. При такой ситуации вполне вероятен глобальный конфликт. Об этом газете «Взгляд» заявил политолог из Германии Александр Рар.

По мнению специалиста, спецоперация на Украине в конечном итоге приведет к переделу существующего мира. Так, по мнению одних экспертов, мир будет многополярен, а другие считают, что он вернется к биполярному противостоянию подобно временам холодной войны. Однако, по словам Рара, зоны влияния между собой разделят США и Китай.

«В случае глобального противостояния США и ЕС против Китая и России нынешней ООН грозит судьба Лиги наций. Мировые державы не смогут и не захотят больше договариваться по мировым вопросам. Каждая сторона будет лишь стремиться одержать силой победу над противником», — предрек немецкий политолог. Более того, Рар не исключил окончания «эры ООН и исторической роли, которую там играл Совет безопасности».

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена пытается заставить ООН принять меры против Москвы. Вашингтон может потребовать принять резолюцию по Украине в обход Совета Безопасности ООН, где у России есть право вето. Предполагается, что она будет «осуждать планы Москвы по аннексии значительной части восточной Украины и призывать Россию вывести все свои войска».

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Варвара Кошечкина
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В Германии предрекли «окончание эры ООН» из-за спецоперации на Украине
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