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В Госдуме назвали возможную цель приглашения депутатов в Кремль

Депутат Журова допустила встречу с представителями ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья в Кремле

Фото: Государственная Дума / Global Look Press

Депутатов Госдумы могли пригласить в Кремль для торжественной встречи с представителями четырех регионов, которые готовятся ко вступлению в состав России, и для законодательного закрепления их статуса. Такое предположение в разговоре с «Лентой.ру» высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Депутатов Государственной Думы пригласили в Кремль в пятницу, 30 сентября. Об этом заявил член КПРФ Денис Парфенов в Telegram-канале. Журова предположила, что это может быть связано с итогами референдумов, проведенных в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

«Думаю, будет то же, что и в 2014 году, когда присоединили Крым, — допустила Журова. — Возможно, завтра к президенту обратятся представители всех четырех областей и попросят о включении в состав России. Уверена, связано все именно с этим. А дальше уже мы должны будем законодательно закрепить это вступление. Так что, вероятно, речь идет все же о торжественных событиях».

Депутат добавила, что уже после может состояться внеочередное заседание, где и будет принято решение о принятии в состав страны новых областей.

Напомним, референдумы проходили с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

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Наталия Белова
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