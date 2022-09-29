Родился щенок редчайшего зеленого цвета

В Алабаме собака породы французский бульдог родила щенка зеленого цвета

В американском городе Хелена, штат Алабама, собака породы французский бульдог родила щенка редчайшего зеленого цвета. Об этом сообщает сайт AL.com.

Владелец животного Марк Раффин рассказал, что собаке хотели сделать кесарево сечение, но в итоге она все же ощенилась естественным путем. Один из двух щенков оказался зеленым. Сначала Раффин подумал, что щенок в чем-то испачкался, но когда он помыл животное, необычный окрас сохранился.

Щенки светлого окраса могут становиться зелеными, если контактируют с зеленым желчным пигментом биливердином в утробе матери. Биливердин окрашивает шерсть животного в зеленый цвет, но со временем выцветает. Хотя этот феномен встречается редко, он хорошо известен специалистам.

Ранее сообщалось, что собака жителей поселка Мидл-Саквилл, провинция Новая Шотландия, Канада, вместе с обычными щенками родила одного щенка редчайшего зеленого цвета. Владельцы собаки рассматривали такие варианты кличек, как Фиона, Васаби и Фисташка.