Европейская страна откажется от российского газа в 2023 году

Эстония приняла постановление о запрете на покупку газа из России с 2023 года

Эстония откажется от закупки газа из России с 2023 года. Соответствующее постановление правительство приняло в четверг, 29 сентября, заявил глава МИД европейской страны Урмас Рейнсалу. Его слова передает РИА Новости.

«Теперь это (запрет на поставки — прим. «Ленты.ру») закреплено в качестве юридически обязывающей меры. С 1 января Эстония вводит национальную санкцию в отношении российского газа», — сообщил он.

Министр добавил, что цель ограничений заключается в оказании давления на Россию и прекращении военных действий на Украине. «Природный газ является важным источником доходов для России и используется в качестве рычага влияния на Евросоюз», — объяснил министр.

По словам властей, запрет не повлияет на бытовых потребителей, однако может оказать давление на газовые предприятия Эстонии, лицензия на деятельность которых дает право импортировать природный газ или предоставлять услуги по его транзиту.

Российский газ почти не поступает в Эстонию с апреля текущего года, когда правительство страны решило полностью отказаться от поставок. Также от российского топлива отказались Латвия и Литва, об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.