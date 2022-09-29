Росгвардейцы нашли 13 оружейных тайников в ЛНР и ДНР

Бойцы Росгвардии нашли 13 оружейных тайников в ЛНР и ДНР с гранатометами и огнеметом

Бойцы Росгвардии нашли 13 оружейных тайников в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР). Об этом «Ленте.ру» в четверг, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, за прошедшую неделю росгвардейцы задержали пятерых пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ), нашли 13 тайников и вычислили 79 операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По ним произвела удары артиллерия.

В оружейных тайниках военные нашли 17 противотанковых управляемых ракет, противозенитный комплекс «Игла», 56 различных гранатометов и более 600 выстрелов к ним, огнемет, немецкий пулемет MG-42, 39 охотничьих ружей и 41 килограмм разных взрывчатых веществ. Также росгврадейцы нашли в общей сложности около 100 тысяч патронов к стрелковому оружию.

В августе сообщалось, что росгвардейцы обнаружили в ЛНР схроны с оружием и боеприпасами иностранного производства, оставленные ВСУ. В одном из схронов российские силовики обнаружили гранатометы РПГ-7 и РШГ, мины, в том числе противопехотные и противобортовые, противотанковый ракетный комплекс.