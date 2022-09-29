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Россия ответит на высылку дипломатов из Черногории

В МИД России заявили, что Москва ответит на высылку шести дипломатов из Черногории

Фото: Radik Sitdikov / Unsplash

Москва ответит на высылку шести дипломатов России из Черногории. Об этом заявили в российском МИД, передает РИА Новости.

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Власти страны заявили, что решение принято «в связи с действиями, противоречащими Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами».

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Виктория Кондратьева
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