Россия ответит на высылку дипломатов из Черногории

В МИД России заявили, что Москва ответит на высылку шести дипломатов из Черногории

Москва ответит на высылку шести дипломатов России из Черногории. Об этом заявили в российском МИД, передает РИА Новости.

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Власти страны заявили, что решение принято «в связи с действиями, противоречащими Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами».