Россия будет ждать усилий от ООН по снятию санкций с удобрений и зерна

Захарова: Россия ждет от ООН усилий по снятию Западом санкций с удобрений и зерна

Россия ожидает от ООН усилий по снятию ограничений Запада, которые препятствуют экспорту российского зерна и удобрений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем от Организации Объединенных Наций усилий с тем, чтобы добиться от европейцев, американцев, снятия ряда препятствий, которые не позволяют полноценно поставлять российские удобрения и зерно на мировой рынок», — пояснила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «хищническим» поведение Запада на мировом рынке продовольствия.