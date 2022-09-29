Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия будет ждать усилий от ООН по снятию санкций с удобрений и зерна

Захарова: Россия ждет от ООН усилий по снятию Западом санкций с удобрений и зерна

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Россия ожидает от ООН усилий по снятию ограничений Запада, которые препятствуют экспорту российского зерна и удобрений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем от Организации Объединенных Наций усилий с тем, чтобы добиться от европейцев, американцев, снятия ряда препятствий, которые не позволяют полноценно поставлять российские удобрения и зерно на мировой рынок», — пояснила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «хищническим» поведение Запада на мировом рынке продовольствия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Антоненко
Обсудить
Последние новости
Германия заявила о подрыве «Северного потока» массивными взрывными устройствами
Участника популярного шоу на ТНТ госпитализировали со съемочной площадки
Командир спецназа «Ахмат» перечислил задачи для мобилизованных россиян
Названа причина смерти королевы Елизаветы II
Латвия собралась бороться с русскими фамилиями на улицах
Названа выделенная на поддержку жителей Донбасса сумма
В Херсонской области диверсанты взорвали опору ЛЭП
Обвиняемый в серии убийств российских детей мужчина пойдет под суд
Россия будет ждать усилий от ООН по снятию санкций с удобрений и зерна
В Северной Осетии разъяснили правила доступа к КПП «Верхний Ларс»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.