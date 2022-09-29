Минтруд создаст систему соцстрахования для самозанятых

«Ъ»: Минтруд с 2023 года создаст систему соцстрахования для самозанятых

В Минтруде для российских самозанятых создали государственную систему добровольного соцстрахования для нетрудоспособных. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В августе министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков анонсировал появление системы добровольного социального страхования для самозанятых, которую представят в сентябре.

«Размер взноса для застрахованных не будет зависеть от заработка и составит 15 тысяч рублей в год, ежемесячные выплаты по больничному будут варьироваться от 13 тысяч рублей до 22 тысяч рублей в первый год отчисления взносов и от 19 тысяч рублей до 32,4 тысячи рублей во второй. Система может заработать уже в 2023 году», — сообщает издание.

По информации издания, величина выплаты по больничному при установленном взносе будет меняться в зависимости от страхового стажа самозанятого и периода уплаты взноса: чем они больше, тем крупнее будет размер пособия по временной нетрудоспособности.

С 1 августа в России начал действовать упрощенный порядок регистрации в налоговом режиме самозанятого. Согласно новым правилам, заявления о постановке на учет в качестве самозанятого и снятии с него можно подавать через портал Госуслуг.