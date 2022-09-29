Обвиняемый в серии убийств российских детей мужчина пойдет под суд

В Орловской области осудят 61-летнего серийного убийцу и насильника детей Шаяхмедова

В Орловской области суд рассмотрит дело 61-летнего серийного убийцы Шавката Шаяхмедова, обвиняемого в смерти троих детей и 32-летней женщины. Об этом в четверг, 29 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Мужчина обвиняется по пункту «а,в,к» части 2 статьи 105 («Убийство»), части 1 статьи 131 («Изнасилование») и части 3,4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным ведомства, летом 2021 года Шаяхмедов убил девятилетнюю Викторию Гнедовую. Девочку искали несколько месяцев и нашли, лишь когда полиция сумела доказать причастность фигуранта к ее исчезновению. Тогда мужчина рассказал, что спрятал тело в подвале дома, в котором жил и он, и жертва.

По версии следствия, в апреле 2000 года, в сентябре 2003-го и в июле 2005-го Шаяхмедов совершил убийства еще трех местных жителей — 6-летнего и 11-летнего мальчиков, а также 32-летней женщины. С женщиной и 6-летним ребенком обвиняемый знаком не был, а 11-летний мальчик проживал в соседнем доме. Всех троих мужчина задушил, он признал вину. Кроме этого, мужчина сознался в ряде эпизодов сексуального насилия над детьми.