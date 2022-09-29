Ссора двух россиян в баре закончилась убийством

В Севастополе задержали 44-летнего россиянина, убившего в баре мужчину ножом в шею

В Севастополе арестован 44-летний житель Балаклавского района подозреваемый в убийстве мужчины в баре. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 23 сентября в баре на проспекте Генерала Острякова между двумя мужчинам произошла ссора. В ходе разговора на повышенных тонах злоумышленник внезапно выхватил нож и нанес им колющий удар в шею противника, от которого тот скончался на месте. После убийства подозреваемый сбежал, но вскоре был установлен и задержан.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. «Следователями и следователями-криминалистами проведен тщательный осмотр места преступления и прилегающей территории, в ходе которого обнаружено орудие убийства, выброшенное фигурантом уголовного дела», — рассказали в СКР.

По ходатайству следствия суд заключил фигуранта дела под стражу.

28 сентября сообщалось, что в Саратовской области россиянин поссорился с пенсионером и забил его до смерти лопатой и ножом.