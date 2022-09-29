США захотели помочь Дании в расследовании взрывов на «Северных потоках»

Министр обороны США предложил Дании помощь в расследовании взрывов на «Северных потоках»

Глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Дании Мортеном Бедсковым предложил помощь в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства.

«Министр обороны Ллойд Остин позвонил сегодня министру обороны Дании Мортену Бедскову, чтобы обсудить недавние взрывы "Северного потока" вблизи датского острова Борнхольм», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, Остин предложил датскому коллеге полную помощь в расследовании взрывов, министры договорились продолжить совместную работу «по мере развития ситуации».

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал глупыми версии западных стран о причастности Москвы к диверсиям в отношении «Северных потоков». «Один из западных нарративов состоит в том, что русские — патологические мазохисты. Их любимые занятия — обстреливать себя на ЗАЭС, взрывать собственные трубопроводы в Балтийском море и так далее, — отметил дипломат. — Смешно? Да. Глупо? Да. Но часть западной публики покупает это с энтузиазмом».