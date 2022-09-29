Россия высказалась о версиях Запада про диверсии на «Северных потоках»

Постпред Ульянов назвал версии Запада о диверсии России на «Северных потоках» глупыми

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал глупыми версии западных стран о причастности Москвы к диверсиям в отношении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он высказался в своем Twitter.

«Один из западных нарративов состоит в том, что русские — патологические мазохисты. Их любимые занятия — обстреливать себя на ЗАЭС, взрывать собственные трубопроводы в Балтийском море и так далее, — отметил дипломат. — Смешно? Да. Глупо? Да. Но часть западной публики покупает это с энтузиазмом».

Ранее Nord Stream AG сообщила о том, что в одно и то же время на трех нитках газопроводов в Балтийском море были обнаружены разрушения. Служба безопасности Швеции начала расследование по факту утечек газа.